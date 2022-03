ARMAZÉM VIP: sua festa ou evento pede chopp de qualidade

Adamantina e região contam com uma das mais renomadas empresas no comércio de chopp e produtos para festas e eventos, o Armazém Vip.

Sob o comando do experiente empresário Luiz Alexandre Hagui, o “Xandy”e Gean, o Armazém Vip é fornecedor exclusivo dos chopps Brahma, Heineken, Antártica e Colina.

Além do chope em barris de 30 e 50 litros, você também conta com as chopeiras, copos e outros acessórios para que o produto possa ser servido dentro do mais alto padrão de qualidade.

Encomende hoje mesmo e recebe na sua casa, empresa, salão ou onde quer que seja o chope do Armazém Vip. Telefone: (18) 99746-1237.