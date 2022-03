Adamantina aguarda aprovação da liberação do imóvel que receberá complexo esportivo

Após obter o aval da SELJ (Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude do Estado de São Paulo), a Prefeitura de Adamantina agora aguarda apenas a autorização do Conselho Deliberativo de Gestão de Imóveis do Estado para o uso da área onde pretende implantar o Complexo Esportivo de Atletismo, cuja meta é desenvolver um Projeto Olímpico.

O terreno fica localizado no fundo do Campus III da UNIFAI, próximo ao trevo principal e imagem de Nossa Senhora Aparecida, na margem da Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294).

Segundo informação passada na quinta-feira (3) pelo secretário Ronaldo Pereira Dutra ‘Tuiuiú’, o município já recebeu posicionamento favorável da SELJ, da pela Procuradoria Geral do Estado de São Paulo e da Chefia de Gestão de Imóveis. “Estamos à espera somente da aprovação da liberação definitiva da área no Conselho, que estava em recesso”. Depois deve restar apenas a publicação no Diário Oficial do Estado. Além dos trâmites burocráticos relacionados à área, a Prefeitura já deu início ao processo de conquista do aporte financeiro necessário para viabilizar as obras.

Para o novo projeto já existiria uma parceria entre a Prefeitura e a UniFAI, que contaria com o curso de Educação Física para dar orientação eficiente e segura aos futuros atletas.

“Aquele local tem todas as condições necessárias para abrigar um complexo esportivo, dotado de pista de Atletismo e área para as mais diversas modalidades olímpicas, como Salto em Distância, Salto em Altura, Lançamento de Disco, entre outras”, acrescentou ‘Tuiuiú’.