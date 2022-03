Unifai retoma contato com a Cátedra Unesco/Metodista

Em tempo de Pandemia e retomada as atividades presencias na área acadêmica, ainda, em nível nacional e até mesmo internacional, torna-se fundamental a busca por parcerias, convênios e projetos diversos.

Nesta perspectiva visando estar em conexão com o desenvolvimento institucional por meio de ações focadas nas áreas afins aos objetivos acadêmicos da UniFAI, foi retomando o contato com a Cátedra UNESCO de Comunicação para o Desenvolvimento Regional.

Parcerias realizadas

Entre os anos de 1.998 e 2.008, ainda, na Gestão do Prof. Dr. Gilson João Parisoto, ocorreram no campus da UniFAI, 8 eventos com iniciática da Cátedra UNESCO/METODISTA de Comunicação para o Desenvolvimento Regional com promoção e execução da UniFAI.

De acordo com o prof. Me. Sérgio Barbosa, coordenador-executivo destes eventos realizados, “deve-se destacar que a FAI, hoje, UniFAI, alcançou uma projeção em nível internacional, fortalecendo a imagem da instituição no cenário acadêmico junto com outras Universidades do país e do exterior”.

Neste contexto que envolve tais parcerias, torna-se importante a formalização de parcerias para o fortalecimento da proposta universitária nas áreas do Ensino, da Pesquisa e da Extensão.

Pauta com Titular da Cátedra

A reunião ocorreu no dia 4 por meio da plataforma “google meet” utilizada pela UniFAI, assim, participou como representante da UniFAI, o prof. Me. Sérgio Barbosa, coordenador do Projeto de Revitalização e Profissionalização da Rádio Cultura FM e o prof. Dr. Antonio Roberto Chiachiri Filho, Semioticista, Pós-doutor pela Université Paris 1 – Sorbonne, Doutor e Mestre em Comunicação e Semiótica pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Titular da Cátedra UNESCO de Comunicação da Universidade Metodista de São Paulo – Líder do grupo de pesquisa Semio Humanitas do PPGCOM/UMESP – Membro do conselho editorial da Revista Hermès – CNRS – França, Membro da ORBICOM (Rede das Cátedras UNESCO de comunicação), Membro do comitê científico da ORBICOM, Professor titular da Universidade Metodista de São Paulo.

Nesta reunião, acertou-se de comum acordo uma próxima reunião a ser agendada entre o Prof. Roberto e o reitor da UniFAI, prof. Dr. Alexandre Simões para novas propostas envolvendo as respectivas instituições.

Cátedra UNESCO e CULTURA FM

Entretanto, nesta reunião com o prof. Sérgio, ficou acertado uma parceria entre a Rádio Cultura FM e a Cátedra UNESCO/METODISTA com o objetivo de divulgação na programação as ações patrocinadas pela Cátedra em níveis nacional e internacional.

Também, a possibilidade de inserir a Cultura FM por ser uma emissora educativa em outras parcerias em nível internacional, fortalecendo a proposta de revitalização e profissionalização da Rádio.

De início, está autorizado a utilização da “logomarca” da Cátedra UNESCO/METODISTA nas atividades desenvolvidas pela CULTURA FM quanto a divulgação, produção e programação.

Para o prof. Roberto, titular da Cátedra, “tais parcerias vem ao encontro com a proposta da Cátedra, ainda mais com o histórico que a UniFAI possui na promoção e execução dos eventos realizados no campus da instituição”.

Assim, pode-se registrar que daqui pra frente, existem diversas possiblidades de parceria, haja vista a chancela mediada pelas ações da Cátedra UNESCO e focadas nas áreas do Ensino, da Pesquisa e da Extensão.

Projeto Editorial

Segundo o prof. Sérgio, também, ”acertou-se previamente a publicação de um e-book (livro digital) com artigos diversos escritos pelos docentes da UniFAI, Cátedra UNESCO e Programa de Pós-Graduação da Universidade Metodista de São Paulo-UMESO para o segundo semestre deste ano”.

Neste projeto redatorial-acadêmico, a organização do material está sob a responsabilidade editorial do Prof. Sérgio Barbosa como representante da UniFAI e do prof. Roberto, representando a Cátedra UNESCO/METODISTA.