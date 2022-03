Turma III da Residência Multiprofissional em Saúde Coletiva e Atenção Básica da UniFAI apresenta Trabalho de Conclusão

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI), por meio do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde Coletiva e Atenção Básica, divulgou o encerramento da Turma III em 28 de fevereiro, dando sequência ao início de nova turma neste mês. As apresentações dos Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) ocorreram no último dia 23, no Câmpus II.

De acordo com o Coordenador Geral de Pesquisa da UniFAI, Prof. Dr. Paulo Roberto Rocha Junior, o trabalho é de grande relevância para Adamantina no sentido que a atuação se dá em todos os cenários de saúde coletiva e atenção básica, dentre as áreas de Enfermagem, Fisioterapia e Nutrição.

“O trabalho ocorre no CIS [Centro Integrado de Saúde], na Santa Casa, no PAI [Polo de Atividades Integradas] Nosso Lar, na Vigilância Epidemiológica e em todos os campos da Secretaria Municipal de Saúde, principalmente nas ESFs [Estratégias de Saúde da Família]. É interdisciplinar promovendo saúde para toda a população de Adamantina”, afirma.

As formadas da Turma III, agora especialistas, foram Werika dos Santos, na categoria de Enfermagem; na Fisioterapia, Stéfany Rossi Jaccoud e Thamyres Pais de Souza concluíram a Residência Multiprofissional e na categoria Nutrição foi Jéssica Balbi Prado.

A Residência Multiprofissional em Saúde Coletiva e Atenção Básica é ofertada em período integral com duração de 24 meses. A nova turma passou pelo processo de seleção e iniciou o ano letivo nesta segunda-feira, 7 de março.