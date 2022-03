Prefeitura de Adamantina anuncia secretário de Desenvolvimento Econômico

Gustavo Andrade de Oliveira Souza, servidor público desde 2019, será o responsável pela pasta

Após a criação da Secretaria de Desenvolvimento, a Prefeitura de Adamantina escolheu o nome do chefe da pasta. Gustavo Andrade de Oliveira Souza, servidor público desde 2019, estará à frente.

O novo secretário possui ensino técnico em contabilidade pela ETEC, é graduado em matemática pela UniFAI e atualmente está cursando pós-graduação em estatística. Ele já atuou como estagiário no setor de tesouraria enquanto era estudante e desde 2019 estava à frente do Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), onde ingressou por meio do concurso público.

Conforme Souza, dentro do PAT, ele teve a oportunidade de observar a demanda por mão de obra para as empresas que chegam no município. “As empresas fazem pesquisas prévias para diagnosticar se há mão de obra qualificada para que possam se instalar nos municípios e, muitas vezes, à falta dessa mão de obra qualificada, principalmente na área tecnológica e industrial, força a empresa a não continuar com o trabalho de implementação”, afirma.

Segundo ele, com isso é possível um diagnóstico para atrair mais indústrias e empresas para o município. “Assim, poderemos nos desenvolver economicamente e buscar soluções frente a este desafio”, assegura.

O novo secretário afirma que a pasta vem logo após um período de recesso econômico, onde muitas empresas foram forçadas a demitir funcionários e fechar as portas.

“Somente agora estamos voltando a notar a retomada destas empresas com seu pleno funcionamento. Como secretário buscarei trazer inovações capazes de auxiliar no desenvolvimento das empresas situadas em nosso município por meio de novas tecnologias, formação de mão de obra qualificada entre outros aspectos importantes para o desenvolvimento econômico”, expõe.

De acordo com o secretário, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico buscará parcerias com as mais diversas empresas e fundações com o objetivo de elaborar um plano de desenvolvimento econômico para o município, traçando estratégias para o crescimento sustentado de longo prazo.

“Apesar da distância aos grandes centros, observamos um interesse em grandes empresas em construírem filiais próximas aos polos de tecnologia e desenvolvimento, pois são nesses pólos que se encontra mão de obra qualificada e projetos de interesse para o empresário. Um dos primeiros passos é buscar transformar Adamantina em um desses pólos e isso já começou. Um de nossos grandes objetivos é utilizar toda a infraestrutura educacional em Adamantina como a UniFai, Fatec e Univesp, para angariar o desenvolvimento de projetos e mão de obra para a cidade”, finaliza.