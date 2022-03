Odelici Magnani de Pinho: Participação, responsabilidade e testemunha da expansão da UniFAI desde 1.988.

Sérgio Barbosa / UniFAI

Neste dia denominado de “Internacional da Mulher”, se bem que, deve-se considerar que todos os dias são das “mulheres” deste e do outro tempo do tempo.

Ou seja, muitas homenagens para todos os lados de um mesmo lado com as “Mulheres” em nível internacional, porém, como sempre escrevo quando a matéria exige, a saber: A quem honra, honra!

Nesta singela homenagem em nome da UniFAI para todas as colaboradoras da instituição, a representação está com a “Odelici Magnani de Pinho”.

Família e trajetória profissional

Odelici é casada com Isaac Monteiro de Pinho e pais da Rejane, Daniella e Rogério, ainda, a presença das netas, Rafaella e Manuella para dar aquele toque mais do que especial para a família Pinho.

A presença familiar tornou-se um fator determinante para o crescimento profissional da Odelici, tendo em vista que iniciou as atividades profissionais em Sampa no ano de 1.973 no cargo de secretária da administração.

Ainda, com a mudança da familia para Adamantina, acabou proporcionando novos desafios, tendo em vista que a FEO na época estava precisando de um (a) profissional para atividades na secretaria da instituição, assim, Odelici permaneceu nesta função até a unificação da FEO com a FAFIA.

Direção da instituição

De acordo com Odelici, todos (as) os Diretores (as) e Reitores foram importantes nesta trajetória profissional na área acadêmica, porém, em especial, a saber: “o prof. José Pedro Forghieri Ruete, na época diretor da FEO que solicitou ao prefeito minha inclusão na secretaria”.

Também, faz questão de ressaltar que a proposta institucional da UniFAI por meio das atividades como Centro Universitário, possibilita um aprendizado constante para todos (as) que desenvolvem tarefas afins aos objetivos da instituição.

Participar ativamente do crescimento institucional exige compromisso e dedicação, desta forma, Odelici afirma: “estamos sempre aprendendo a cada dia, a importância é que temos um ambiente de trabalho muito bom, onde relacionamos bem com todos funcionários, professores, reitores, pro-reitorias e coordenadores. É gratificante trabalhar na Unifai vendo o crescimento da instituição a cada dia.

Neste contexto plural para comemorar o “Dia Internacional da Mulher”, registra-se que Odelici Pinho está marcando presença, ou melhor, “o ponto” na UniFAI desde o dia 7 de fevereiro de 1.988.

Atualmente ocupa o cargo de Encarregada de Expediente e continua até onde posso testemunhar, desempenhando com profissionalismo as respectivas tarefas, ainda, desde quando desembarquei na então FAI em fevereiro de 1.999 para atividades docentes no curso de Publicidade & Propaganda.

Neste cenário de apresentação da colaboradora Odelici Magnani Pinho, as devidas homenagens para as Mulheres que desenvolvem atividades na UniFAI nas áreas administrativa e docente, bem como, para as discentes dos cursos oferecidos pela instituição.