Mulheres, Mercado, Saúde e Segurança no Trabalho

Sérgio Barbosa / UniFAI

Neste cenário que envolve muitas contradições em todas as esferas de atuação da Mulher no mercado profissional, faz-se necessário demonstrar que a presença feminina continua fazendo a diferença em todas as áreas patrocinadas pelas Organizações em tempo de Pandemia e pós-globalização.

Assim, o dia 8 de março vem de encontro para reforçar o papel desta Mulher que faz das conquistas diárias no mercado para muitos olhares diferenciados além que estão sintonizados com a profissionalização e qualificação acadêmica das mesmas.

Avançar e conquistar o espaço

Desta forma, os novos paradigmas mediados pelas exigências do mercado, exigem novas escolhas para a Mulher, assim, a profa. Dra. Josiane Lourencetti, coordenadora do Curso de Pós-Graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho da UniFAI afirma: “As mulheres vem conquistando seu espaço cada vez mais, e exercendo atividades e profissões antes dominadas predominantemente pelos homens. Elas aceitam os desafios e impressionam aos que ainda duvidam de sua capacidade no ramo das Engenharias neste mercado competitivo”.

A UniFAI oferece para a comunidade acadêmica com formação superior nas áreas das Engenharias, Agronomia e Arquitetura, bem como, portadores (as) do CREA, o curso de Pós-Graduação Lato-Sensu em Engenharia de Segurança do Trabalho.

A proposta desta Especialização está pautada na capacidade da (o) pós-graduada (o) para o desenvolvimento de programas de segurança, ainda, em conexão com as exigências das Normas de Segurança das respectivas organizações em tempo de pós-globalização.

Neste contexto plural para o mercado, faz-se necessário que a (o) Especialista apresente uma visão empreendedora em nível de Gestão por meio da proposta do Planejamento Estratégico na perspectiva organizacional em Segurança do Trabalho.

Saúde e segurança no trabalho

Neste contexto plural para as mulheres deste tempo novo tempo, destaque para a Arquiteta, Nágila Mostafa Bernardo Marins, diplomada em 1.999, ainda, com mais de 20 anos de experiência no mercado, também, desenvolvendo projetos nas áreas residencial e comercial em escritório próprio.

Nágila concluiu a pós-graduação em Engenharia de Segurança no Trabalho em 2.019, afirma: “escolhi o curso na UniFAI por ser de fácil acesso, porém, é um campo bem abrangente para quem pretende atuar na área e com boas perspectivas” e finaliza destacando, a saber: “pois, a Saúde e Segurança do Trabalho é uma área essencial dentro de qualquer empresa”.

Tal qual a proposta do Dia Internacional da Mulher, deve-se considerar que a Mulher continua fazendo a diferença em todas as atividades profissionais.

A presença feminina se faz no cotidiano familiar e nas ações focadas e de acordo com as novas exigências do Mercado, haja vista que não existem mais barreiras para as mulheres deste novo tempo novo que se chama hoje.

Informações e inscrição no Curso de Pós-Graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho:

http://www.unifai.com.br/portal/index.php?pag=cursos&cod_curso=60