Judiciário e Diretoria de Ensino reúnem cerca de 200 alunos para debater sobre a Educação Preventiva

Na manhã de hoje (terça-feira) o Poder Judiciário da Comarca em parceria com a Diretoria de Ensino da Região de Adamantina reuniu alunos do Ensino Médio Estadual para a realização de uma mesa redonda relacionada à 20ª Semana da Justiça pela Paz em Casa na Alta Paulista, promovida pelo CNJ (Conselho Nacional de Justiça).

O evento sobre ‘Educação Preventiva” ocorreu no anfiteatro da Biblioteca de Adamantina e foi apresentado pela juíza de Direito, Dra. Ruth Duarte Menegatti, tendo ainda como debatedores o juiz de Direito, Dr. Carlos Gustavo Urquiza Scarazzato e a psicoeducadora Denise Freire, além da dirigente regional de ensino Irmes Mattara que foi a mediadora.

A plateia foi formada por cerca de 200 estudantes das Escolas Estaduais Helen Keller e Fleurides Cavallini Menechino.

A partir do tema proposto “Juventudes em Ação: do projeto de vida à educação para mudanças”, os alunos puderam fazer perguntas que foram respondidas pelas autoridades. Inclusive, havia nas cadeiras do auditório um QR Code para os participantes enviarem as perguntas em tempo real aos debatedores.

“Nós, mulheres, não podemos permitir que um sentimento se transforme em algemas. Nossa coragem é a chave dessa algema… Liberte-se e vire a chave”, diz a frase utilizada como lema da campanha deste ano, cuja a autora é L.G.S, de 42 anos, integrante do Calendário da Vida/22.

Dra. Ruth fez questão de ressaltar a importância do trabalho de conscientização, além de junto à família, junto as escolas por meio da Educação Preventiva na Infância e na Adolescência. “Falar sobre este tema aos alunos é um privilégio. Hoje fazemos um convite para ampliar nosso olhar para a Educação na Cidadania, com direitos humanos, nas relações interpessoais, os nossos direitos e os nossos deveres. A adolescência é tempo de despertar e construir um projeto de vida para transformar a própria realidade e a realidade do mundo; é enfatizar a força do feminino na construção da paz. […] Hoje o olhar da Justiça está voltado para a Educação e para o desenvolvimento básico das habilidades de falar assertivamente, ouvir com ponderação, argumentar com racionalidade e construir novos cenários a partir da ideia do coletivo”.

Outro tema abordado na oportunidade esteve ligado ao Dia Internacional da Mulher, comemorado nesta terça, 8 de março. E Irmes, por sua vez, agradeceu a presença de todos e destacou a importância da luta da mulher pela paz, Justiça, pela solidariedade, pelo diálogo. “E a educação preventiva e dialógica é a força percussora para a transformação social”.

A programação da 20ª Semana da Justiça pela Paz em Casa na Alta Paulista teve início ontem (segunda-feira) com atividade em Maríápolis; segue hoje das 17h30 às 19h30 com uma oficina de aprendizagem laboral sobre “Educação Preventiva e a Lei 14.164” para a rede municipal de ensino de Pacaembu, ministrada pela psicoeducadora Denise Freire e a pedagoga Denise C. G. Farias Rocha; e será finalizada na próxima sexta-feira (11) com o webnário “Igualdade humana e a Lei 14.164, a partir das 19h30 com Denise Freire e Maria Nascimento em uma transmissão pelo Instagram @roteiro.humanizado e pelo YouTube no canal Roteiro Único de Trabalho Humanizado.