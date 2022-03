Evento em Marília aborda 5G, LGPD e soluções tecnológicas para os serviços públicos

Representantes de mais de 40 municípios estão inscritos para o Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes do Centro-Oeste Paulista que reúne prefeitos, gestores e servidores nesta quinta

Marília sedia nesta quinta-feira (10) o Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes do Centro-Oeste Paulista, encontro que trata de soluções para localidades mais conectadas e eficientes no atendimento à população. Representantes de mais de 40 municípios já estão inscritos para o evento que será realizado no Centro de Convenções do Alves Hotel, por meio de uma parceria entre a Rede Cidade Digital (RCD) e Prefeitura de Marília.

No Fórum, os prefeitos de Ourinhos, Lucas Pocay, de Assis, José Fernandes, e de Tupã, Caio Aoqui, apresentam como as Prefeituras investem na transformação digital dos serviços públicos. O Programa de Monitoramento de Prédios Públicos implantado em Marília e a experiência da Prefeitura de Guarulhos na realização de Hackathons e Concursos de Startups, visando fomentar o ambiente de inovação local, também serão apresentados no evento. “Seja cidade digital, conectada ou inteligente, o importante quando falamos de tecnologia no setor público é a melhoria na qualidade de vida das pessoas”, ressalta o diretor da RCD, José Marinho, destacando que o objetivo do evento é facilitar a troca de experiências e acesso a soluções de mercado disponíveis.

O evento traz também como destaque como as Prefeituras devem se preparar para a chegada do 5G, tecnologia que irá facilitar o surgimento das cidades inteligentes, conforme destaca o coordenador Geral de Aprimoramento do Ambiente de Investimentos do Ministério das Comunicações, Otto Solino.

Solino, que participa virtualmente do Fórum com gestores públicos paulistas, explica que os municípios que já possuem uma legislação aderente à Lei Geral das Antenas, de 2015, e ao decreto de 2020, irão receber primeiro os investimentos e compromissos estabelecidos no edital do 5G, entre eles a ampliação do sinal 4G para todas as localidades com população acima de 600 habitantes. “É um ponto problemático porque muitos municípios guardam uma legislação contrária à lei federal. Algumas empresas acabam não tendo uma certa segurança jurídica para fazer esses investimentos”, argumenta.

O coordenador também ressalta que o 5G vai permitir a integração de diversos serviços públicos como iluminação pública, segurança e trânsito. “Vai conseguir ter um atendimento mais rápido à população quando houver um problema, cobranças mais precisas, menor desperdícios porque você vai conseguir detectar de forma muito rápida e dinâmica”, destaca.

LGPD – Outro tema importante em foco nas Prefeituras é a Lei Geral de Proteção de Dados que, segundo a advogada especialista em Direito Digital, Privacidade e Proteção de Dados e DPO da Prefeitura de Águas da Prata, Bruna Luisa Anadão, exige a adoção de uma série de medidas para proteger os dados dos munícipes. “A proteção de dados não se resume só perante ao cidadão, mas também aos servidores públicos e a responsabilidade desses servidores que pode refletir na esfera cível, trabalhista e criminal”, observa.

As inscrições para o Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes do Centro-Oeste Paulista são gratuitas para servidores públicos e devem ser feitas pelo https://sympla.com.br/rcd. O evento tem o patrocínio ouro da Sonner, Perfilcomp, 1Doc e OM30; patrocínio prata da Aprova Digital, RLZ e Ordem Pública; e apoio da Associação Brasileira de Empresas de Soluções de Telecomunicações e Informática (Abeprest).

Serviço:

Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes do Centro-Oeste Paulista

10/03 – Centro de Convenções Alves Hotel – Marília

Abertura: 08h30

Inscrições gratuitas para servidores públicos:

https://sympla.com.br/rcd

Contato via WhatsApp (41)3015-6812