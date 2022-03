Capotamento na SP-294 deixa quatro pessoas feridas

Um capotamento ocorrido na tarde desta segunda feira (7), na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), no município Tupã, resultou em ferimentos de natureza leve em três pessoa.

O acidente aconteceu na altura do quilômetro 534 por volta das 13h45. As vítimas foram conduzidas para atendimento médico.

Segundo informações, o veículo transitava no sentido Iacri a Tupã e no quilômetro citado acima, por motivos a serem apurados, a condutora perdeu o controle da direção e o carro capotou. As equipes de resgate conduziram as pessoas com ferimentos leves para o Pronto Socorro da Santa Casa de Tupã.