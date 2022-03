Assistência Social contabiliza 975 famílias em vulnerabilidade atendidas em um ano

A Secretaria Municipal de Assistência Social apresentou relatório dos avanços realizados ao longo de todo o ano de 2021. A iniciativa teve como objetivo prestar contas à população de todas as ações desenvolvidas. Entre os números revelados, a pasta contabilizou mais de 1.978 atendimentos realizados pela equipe técnica contemplando a entrega de cestas básicas e 975 famílias atendidas pela equipe do CadÚnico com mais de 2300 cadastros no programa.

O principal motivo dos altos indicadores é a pandemia da Covid-19, durante a qual as pessoas precisaram mais do atendimento da Assistência Social uma vez que muitos perderam o emprego e consequentemente passaram a depender dos auxílios oferecidos pelo governo.

“Essas ações são executadas por meio do Benefício Eventual e do CadÚnico que consiste em um auxílio temporário para as famílias mais necessitadas e que procuraram a Assistência Social”, explicou a secretária Andreia Ribeiro.

A Secretaria informou ainda que em 2021 Adamantina tinha 384 famílias que eram beneficiárias do Programa Auxílio Brasil e 270 que estavam em situação de extrema pobreza.