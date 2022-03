Apta e Camda promovem o 4º Encontro de Variedades de Soja e Milho da Alta Paulista

A Apta (Agência Paulista de Tecnologia da Nova Alta Paulista) e a Camda (Cooperativa Agrícola Mista) promoverão na próxima quarta-feira (9) a 4ª edição do Encontro de Variedades de Soja e Milho da Nova Alta Paulista.

O evento está marcado para ter início às 8h, na sede regional da Apta, localizada na Estrada 14 em Adamantina.

As inscrições devem ser feitas antecipadamente. Para isto há dois canais de contato disponíveis: telefone (18) 3521 4800; e-mail [email protected]

O Encontro é destinado a produtores, profissionais, empresas e demais interessados nas culturas da soja e do milho com foco na cadeia de produção e de abastecimento, bem como nas pesquisas ligadas ao desenvolvimento do campo por meio de soluções sustentáveis para a região.