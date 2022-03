Secretaria de Saúde de Adamantina realiza vacinação contra COVID-19 no período noturno

Com o objetivo de diminuir a lista de faltosos para recebimento da 2ª e 3ª dose e, ainda, imunizar aqueles que não tomaram a primeira dose tanto adultos quanto crianças, a Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Saúde, preparou um cronograma para imunização no período noturno em diferentes regiões da cidade.

Confira a programação de imunização que acontece das 18h às 21h

A ação tem início na terça-feira, dia 8. A imunização acontecerá em frente a Creche Monteiro Lobato das 18h às 21h e no PAS III que funciona no Jardim Adamantina.

Na quarta-feira, dia 9, a vacinação será realizada na Vila Industrial, no Centro Paroquial São Camilo, que fica próximo à APAE das 18h às 21h e, ainda, no Parque Caldeira.

Na quinta-feira, dia 10, os moradores do Jardim Brasil que estão com o esquema vacinal atrasado poderão ir até o campo de futebol do bairro para receber a dose. Quem preferir, pode ser imunizado na Capela São Benedito.

Na sexta-feira, dia 11, a iniciativa continua no Jardim Brasil, mas no Centro Comunitário, sempre das 18h às 21h e no PAS II que funciona na Vila Jardim.

Na segunda-feira, dia 14, a imunização será realizada na Praça Prestes Maia e também no PAS III no Jardim Adamantina.

Na terça-feira, dia 15, em frente ao INSS, sempre das 18h às 21h e no Centro Comunitário do Parque do Sol.