Nove lombadas eletrônicas serão instaladas na cidade para coibir excesso de velocidade

No final do mês passado (fevereiro) foi assinado convênio entre a Prefeitura do Município e o Detran (Departamento de Trânsito) para a destinação de R$ 750 mil que serão investidos na implantação de nove lombadas eletrônicas em Adamantina. A informação foi confirmada ao Jornal Folha Regional pela Secretaria Municipal de Planejamento.

“Acreditamos que com essa medida vamos sanar todos os problemas de alta velocidade que temos no município. Nosso limite máximo, dentro da cidade, é 30 km/h, o que não é respeitado e traz riscos á população”, justificou o secretário João Vitor Marega.

O projeto de instalação dos equipamentos já está aprovado. Agora falta apenas a liberação do recurso pelo Governo do Estado de São Paulo.

Os pontos previstos para receberem as novas lombadas são as entradas para Adamantina, como nas vias Marechal Castelo Branco, Dante Bougue, Moisés Justino, ou seja, em todas as vias que servem de acesso e são registrados problemas constantes com excesso de velocidade.

“Constantemente as pessoas pedem que o departamento Municipal de Trânsito tome medidas de controle de velocidade, em especial com a implantação das lombadas convencionais, o que particularmente sou contra porque a primeira iniciativa para resolver esse problema é a nossa educação no trânsito, respeitando o limite permitido. Para se ter uma ideia temos hoje um alto índice de multas nos locais onde foram feitas as mudanças no trânsito, por desrespeito às novas regras, com uma média de 2 multas por dia”, relatou o secretário.

A partir da instalação, conforme adiantou Marega, haverá um período de 30 dias para testes e também para que os motoristas se acostumem com a nova medida. Após este prazo, será firmado convênio com o Detecta e então aqueles veículos que passarem acima da velocidade permitida nesses locais automaticamente terá expedido o alvo de auto de infração.