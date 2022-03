Hoje, 7 de março, tem Glamour 2022 no Campus II da UniFAI

Sérgio Barbosa / UniFAI

Todas as atenções deste mês de março estão direcionadas para a Mulher deste tempo novo tempo, tendo em vista o dia 8 de março, denominado de Dia Internacional da Mulher.

Entretanto, todos os dias são das mulheres neste cenário no qual todas (os) estão participando de um jeito ou de outro, todavia, que o universo feminino possa conspirar para marcar e consolidar presença em todas as áreas do mercado.

Glamour Mulher 2.022

Nesta segunda-feira, a partir das 20h, no Auditório Miguel Reale da UniFAI, localizado no campus II, ocorre a primeira noite do evento anual da Rádio Life FM, “Glamour Mulher 2022”.

Também, estão participando como instituições parceiras deste evento, o Centro Universitário de Adamantina-UniFAI e Rádio Cultura FM, portanto, trata-se de uma proposta que vem de encontro com as atividades desenvolvidas pela instituição.

Deve-se registrar o apoio da Pró-reitoria de Extensão da UniFAI nas atividades que estarão ocorrendo todas as noites, ainda, entre os dias 7 e 11 de março e sempre no mesmo horário.

Empreendedorismo feminino

Hoje, o tema e temáticas do Glamour 2.022 estão focados na área do Empreendedorismo, tendo como convidadas, a saber: Zil Silva, Coordenadora-administrativa do SICREDI/Adamantina e Letícia Veloso, Gerente Comercial da Via Japan Toyota/Adamantina.

Também, marcam presença como entrevistadoras e representando os cursos de Administração e Ciências Contábeis da UniFAI, as acadêmicas: Gabriele Neves e Giovana Torial, ambas universitárias do 7º. Termos dos respectivos cursos.

Desta forma, pode-se esperar que a participação efetiva das mulheres venha de encontro com as novas propostas e exigências do mercado organizacional, assim, debater o tema em pauta, ou seja, Empreendedorismo na perspectiva feminina, deve fazer a diferença para todas (os).

UniFAI, Cultura FM e Life FM

O contexto atual continua exigindo projetos em parceria em busca dos mesmos objetivos, haja vista que se torna necessário o envolvimento da UniFAI por meio de parcerias com as Organizações que atuam no mercado.

Ainda, o apoio da Rádio Cultura FM nas atividades organizadas pela Rádio Life FM, estão em sintonia com a nova proposta da emissora e de acordo com o Projeto de Revitalização e Profissionalização da emissora, tendo em vista ou ouvido, a proposta de continuar sendo “uma opção diferente no ar”.