Apenas em 2022, Adamantina já registra 19 óbitos por consequências da Covid em menos de 60 dias

Levantamento feito pela reportagem do Folha Regional na manhã da última quinta-feira mostrou que em 2022 Adamantina registrou, lamentavelmente, 19 óbitos causados por consequências pela Covid-19 no período de menos de 60 dias.

Os números foram apurados entre janeiro e março deste ano, tendo como base as informações da Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde divulgadas no boletim diário. No dia 4 de janeiro o município somava 148 mortes atribuídas à doença. Já em 2 de março o número saltou para 167 vítimas fatais.

Outro dado negativo que chama a atenção está ligado aos casos confirmados, uma vez que quase dobraram, indo de 4.264 em janeiro para 8.207 em março.

Por outro lado, o que pode ser considerada positiva é a quantidade de adamantinenses curados da doença, tendo em vista que passou de 4.062 para atuais 8.018, ou seja, também praticamente duplicou.

Adamantina totalizava até quarta-feira (2) nada menos que 19.770 notificações e exames relacionados à Covid-19 atendidas pela Saúde Municipal durante toda a pandemia iniciada em março de 2020.