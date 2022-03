Homem é morto no centro de Pacaembu e dois acusados são presos

A Polícia Militar registrou na manhã deste domingo (6), uma ocorrência de homicídio em Pacaembu.

Giovanni Gonçalves da Costa Silva, que tinha 33 anos, foi encontrado morto ao lado de um veículo na Rua Prefeito Antônio Alves Pereira, próximo da Avenida Vereador José Gomes Duda.



A reportagem do portal Adamantina Net esteve no local e de acordo com informações coletadas com as autoridades que atuavam na ocorrência, a viatura foi acionada no início da manhã por populares com informações de que um homem estaria caído pelo local com diversos ferimentos e grande quantidade de sangue.



O óbito da vítima foi constatado no local onde também haviam estilhaços de garrafa de vidro e fios de eletricidade. Acredita-se que ele tenha sido agredido e posteriormente enforcado.

Após a liberação do corpo, a Funerária Remano realizou sua remoção e o encaminhou para o Instituto Médico Legal de Adamantina passará por exames.

Com o uso de imagens do sistema de monitoramento, duas pessoas foram identificadas e presas pela Polícia Militar.





VÍTIMA PODE TER COMETIDO FURTO DE VEÍCULO

Durante a ocorrência, o proprietário do Fiat Uno que estava na contramão, ao lado do corpo, compareceu ao local informando que seu veículo havia sido levado da frente de sua residência, o que levanta a suspeita de que ele possa ter cometido o furto do mesmo.