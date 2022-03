Caminhão tomba na SP-294 em Adamantina

Acidente ocorreu no trevo “Euclides Ravazi”, que liga à Lagoa Seca



Um caminhão com placas de Dracena tombou na tarde deste domingo (6) no trevo “Euclides Ravazi” que liga a Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), à Vicinal Plácido Rocha e que leva até o Bairro Lagoa Seca em Adamantina.

Nossa reportagem esteve no local e de acordo com profissionais que prestavam atendimento na ocorrência, o motorista e um ajudante seguiam no caminhão que estava com a carroceria vazia no sentido Flórida Paulista / Adamantina, quando por motivos ainda desconhecidos, houve a perda do controle da direção, fazendo com que o caminhão avançasse em um barranco e posteriormente tombasse na rodovia.



As equipes da Eixo atuaram nesta ocorrência e os envolvidos dispensaram atendimento e encaminhamento para o Pronto Socorro.

Apesar do susto e danos, não houve o registro de feridos.



A Polícia Rodoviária está no local e registra o acidente. Um caminhão guincho para pesados, está se deslocando para o local para realizar o destombamento do veículo.

Palco de constantes tombamentos, o trevo da Lagoa Seca já registrou acidentes de natureza grave com presos em ferragens, tombamento de carretas e até ônibus.