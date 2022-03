ACIDENTE: Adamantina e região perdem “O Véio da Moto”

Adamantina e região perderam em um acidente de trânsito ocorrido na tarde deste sábado (5), um dos maiores ícones da comunicação via som de rua ou a dita “propaganda volante”, “O Véio da Moto”.

Junto com ele, aos 67 anos, “silenciou-se” um dos sons mais conhecidos da Cidade Joia e de toda a região, ao sofrer um acidente de trânsito na Vicinal Paschoal Milton Lentini, sentido SP-294 / Salto Botelho.

Clóvis seguia atrás de familiares que estavam em um veículo e que o “perderam de vista” durante o deslocamento.

Quando se depararam novamente com o “Véio da Moto”, os familiares deram conta de que ele havia sofrido um grave acidente na altura do trevo da usina de álcool. Ele estava caído no chão e foi conduzido ao Pronto Socorro de Lucélia por uma unidade de resgate do Corpo de Bombeiros.



Apesar de todos os esforços, ele teve o óbito constatado na unidade de saúde.

VELÓRIO E SEPULTAMENTO

O corpo do “Véio da Moto” será velado na sala I do Memorial Lopes e Lopes, a partir das 8h deste domingo (6) e sepultado no Cemitério de Adamantina. O cortejo está previsto para ocorrer após as 12h.

As causas do acidente e da morte da vítima serão apuradas em um inquérito instaurado pela Polícia Civil.