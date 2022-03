TOR Rodoviário apreende Fiat Uno “recheado” de droga

O TOR – (Tático Ostensivo Rodoviário), realizou uma grande apreensão de drogas na Rodovia Olímpio Ferreira do Nascimento em Pirapozinho/SP na manhã de hoje (5).



O flagrante ocorreu por volta das 8h30, quando a equipe estava em patrulhamento e abordou um veículo Fiat Uno com placas de São Paulo que era conduzido por um homem.



Durante a vistoria, o homem mudou de comportamento e começou a esboçar nervosismo, o que motivou uma busca mais ampla no veículo onde foram localizadas várias “placas” contendo maconha.

O homem recebeu voz de prisão e foi levado para a Delegacia de Polícia de Pirapozinho onde a ocorrência foi apresentada.



Até o fechamento desta matéria não havia sido divulgada a quantidade de droga apreendida.



CONFIRA ABAIXO O VÍDEO DA POLÍCIA RODOVIÁRIA