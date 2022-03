No Parque dos Pioneiros, três pessoas são flagradas por câmeras usando droga em banheiro

Três pessoas foram flagradas usando drogas em um banheiro público do Parque dos Pioneiros por volta das 11h de quinta-feira (3).



O flagrante foi registrado por câmeras do sistema de monitoramento da Polícia Militar que permitiram a abordagem dos três envolvidos que estavam nas imediações da pista de skate do parque em atitude suspeita.



As informações foram transmitidas pelas equipes que fazem o patrulhamento da cidade que conseguiram localizar os autores ainda dentro do banheiro.



Segundo a PM, um deles dispensou um cigarro de maconha e uma embalagem que continha a mesma droga.



Foi lavrado o boletim de porte / uso de entorpecentes contra os três indivíduos.