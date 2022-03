Flávio Roberto Navasconi: Memória, confiança e amizade na UniFAI

Todas as organizações que desenvolvem atividades no Mercado, possuem colaboradores(as) empenhados no crescimento organizacional.

Neste contexto tão especial, deve-se registrar que o Centro Universitário de Adamantina (UniFAI) conta com uma equipe de apoio que faz parte da memória da Instituição desde o tempo das antigas Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Adamantina (FAFIA) e Faculdade de Enfermagem e Obstetrícia (FEO), ainda, passando pelas Faculdades Adamantinenses Integradas (FAI) e chegando até este tempo novo tempo com a UniFAI.

Portanto, como sempre, “A César o que é de César”, afinal de contas, são quase quatro décadas de bons serviços prestados em atividades de apoio nos diversos laboratórios da Instituição.

Família como apoio

Neste caso, trata-se do colaborador Flávio Roberto Navasconi, casado com Lourdes Messa Navasconi e pais de Tainá Caroline M. N. Martins e Flávio Roberto Navasconi Júnior.

A filha Tainá é casada com Evandro Rogério Martins, ainda, Flávio e Lourdes são avós da Mariana e do Gabriel.

Assim, registra-se que os laços familiares estão entrelaçados neste tempo que pertence para o Flávio, bem como, buscando sempre estar em sintonia com suas responsabilidades com a família e o compromisso profissional na UniFAI desde 1985.

Atividades e reconhecimento

Graduado em Ciências pela FAFIA, Flávio ingressou na Instituição como técnico de laboratório na gestão do Prof. Roberto Juraci Correa, diretor da FEO na época. Assim, sempre esteve marcando presença nestas atividades que servem de apoio para os diversos cursos da área da Saúde oferecidos pela UniFAI.

Também, Flávio, destaca a oportunidade que recebeu do Prof. Alfredo Peixoto Martins ao entrar para o quadro de funcionários(as) da FEO, ainda, faz questão de citar os nomes dos(as) outros(as) diretores(as) da FAFIA, FEO, FAI e UniFAI com os quais desempenhou atividades nestes anos de dedicação e compromisso com a Instituição.

Reforça que todos(as) foram importantes para o crescimento e expansão educacional desde quando iniciou as atividades na área dos laboratórios, todavia, Flávio afirma que sempre esteve envolvido com a proposta institucional para fazer a diferença junto com os(as) colegas de trabalho pelos laços de amizade.

Conquistas, compromisso e família

Atualmente, Flávio Navasconi ocupa o cargo de encarregado de laboratórios da UniFAI, porém, continua marcando presença sempre que necessário no apoio de outras atividades relacionadas com o desenvolvimento da Instituição.

Faz-se necessário registrar que Navasconi faz parte da história desde meados da década de 1980, haja vista que sempre esteve envolvido em atividades de apoio para as áreas do Ensino, da Pesquisa e da Extensão.

A dedicação e a responsabilidade de Flávio estão confirmadas na sua trajetória de quase quatro décadas de bons serviços prestados para a UniFAI.

Para finalizar, isso é, se tal ação for possível, que se registre as palavras do Flávio Roberto Navasconi, a saber: “de 1985 até hoje tive e tenho o prazer de acompanhar a evolução, o crescimento dessa gigante, também, crescendo e aprendendo junto com todos os professores, equipe e colegas de trabalho. Um agradecimento especial à minha equipe de técnicos, auxiliares e estagiários, pois, são os mesmos que estão à frente das atividades práticas, proporcionando o andamento e apoio aos professores e alunos. Agradecimento, também, à equipe de Serviços Gerais que proporciona a limpeza e higienização dos laboratórios, deixando-os sempre perfeitos para as aulas.”

Não tem como deixar de agradecer ao outro lado destas questões direcionadas para a área profissional, ou seja, Flávio afirma que “gostaria de agradecer à minha outra família, esposa e filhos que sempre tiveram paciência pelas minhas ausências em inúmeros finais de semana, quando da montagem dos laboratórios e preparação de peças anatômicas e somente consegui, por ter total apoio deles”.