Prefeitura investe R$ 150 mil na iluminação de cinco praças esportivas

Dando continuidade à ação que objetiva infraestrutura completa aos espaços públicos para possibilitar que os munícipes pratiquem atividades físicas nos horários diurno e noturno, a Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Planejamento e de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, promoveu a instalação de iluminação sustentável em praças esportivas da Cidade Jóia. Desta forma a Prefeitura instalou um total de 220 pontos de iluminação, em cinco praças esportivas de Adamantina.

O prefeito Márcio Cardim informou que foram investidos com recursos próprios do Município um total de R$ 150 mil para a implantação da iluminação nestas praças esportivas, onde os serviços foram finalizados há alguns dias.

De acordo com o secretário de Planejamento, João Vitor Marega, as cinco praças esportivas beneficiadas com iluminação são os seguintes locais: Jardim Adamantina, Jardim Brasil, Campo do Marroco, Jardim Europa e Parque do Caldeiras.

“A ação é sustentável, porque os postes instalados contam com placas que fazem a captação de energia solar. Com isso, não é necessário recorrer ao uso da energia elétrica, contribuindo assim para o meio ambiente”, ressaltou o prefeito Márcio Cardim.