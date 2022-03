Instalação de usina fotovoltaica com financiamento de R$ 8 milhões deve gerar economia mensal de R$ 100 mil

Com o objetivo de encontrar uma forma de promover economia nos gastos com o consumo de energia a Prefeitura de Adamantina pretende instalar uma usina fotovoltaica. E neste sentido a empresa Disep Engenharia Elétrica desenvolveu um estudo de viabilidade econômica, jurídica e financeira destinada ao Município.

O projeto, segundo informação publicada pelo Jornal Diário do Oeste, foi entregue na última segunda-feira (21).

O valor previsto para a implantação é de R$ 8 milhões e deve ser viabilizados com financiamento junto à Agência Desenvolve SP.

A Administração Municipal ressalta que o investimento é autossustentável, uma vez que abastecerá todos os prédios públicos e ainda forneceria energia para alimentar a iluminação pública, gerando uma economia mensal de R$ 100 a 150 mil com base no que a Prefeitura paga atualmente [R$ 200 mil/mês aproximadamente]. “E com este valor podemos pagar as parcelas do financiamento”, disse Cardim.

O projeto apresentado pela empresa para a implantação da usina fotovoltaica em Adamantina será analisado pelas secretarias municipais responsáveis.