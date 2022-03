HOSPITAL VETERINÁRIO CEVAP promove o “Preventions Day’

O Hospital Veterinário Cevap vai promover no próximo dia 12 de março o evento Preventions Day.



A data foi escolhida pelo médico veterinário Dr. Gustavo Junqueira Machado para o evento de prevenção voltado aos animais de pequeno, médio e grande porte, promovendo o bem-estar e a saúde animal, compromissos indispensáveis do Cevap voltado aos pets.



Na ocasião, será montado um stand em frente ao hospital veterinário localizado na Avenida da Saúde, no Parque dos Pioneiros, onde a equipe Cevap vai atender ao público presente passando todas as orientações sobre prevenção e dicas do combate à leishmaniose, carrapatos, vermes, pulga e outros parasitas.



Os participantes também poderão aproveitar as promoções e descontos especiais em produtos deste segmento, além de receberem cupons para concorrer ao sorteio de brindes feitos pelo Hospital Veterinário Cevap.



