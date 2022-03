ARTIGO: Na espera da nomeação da “CABIDARIA” provinciana…

“O que é um cabide de emprego?

Quantas vezes você já ouviu alguém falando que determinada empresa estatal é um “cabide de emprego”? A expressão é muito utilizada quando se pensa em nepotismo (empregar parentes), indicações políticas e ocupação de cargos por “apadrinhados” em alguns setores ou empresas inteiras.” (https://sintec-rs.com.br in 2/3/2022)

Sérgio Barbosa (*)

Uma pergunta que não quer calar, ou seja, E A TAL CABIDARIA do BO.DO.QUIO PROVINCIANO e sua turma de ALOPRADOS/AS?

Diversos RUIDOS circulam pelas ruas e esquinas provincianas desde a tal aprovação pela MAIORIA dos representantes da população daquela SECRETARIA que pode ser a SALVAÇÃO para a PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA em tempo de PANDEMIA…

Acredito que este SILÊNCIO deve ser de propósito, ou seja, daqui a pouco esquece-se o DITO PELO NÃO DITO, tal qual naquele outro tempo do PINÓQUIO PROVINCIANO com suas PROMESSAS a perder de vista…

Porém, pode-se que a qualquer momento, ainda, sem mais e com muito menos, ocorra a NOMEAÇÃO do tal SECRETÁRIO, portanto, os/as PROVINCIANOS/AS não perdem por esperar quanto aos DESENCONTROS patrocinados pelo PODER em nome do PODER com o PODER…

Em tempo de DESGOVERNO BOZZONARO com seus COISOS com COISAS, bem como, apoio das MENTES MEDÍOCRES que circulam nos quatro ou mais cantos desta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA, não se pode esperar NADA DE NADA…

O tempo está correndo contra tudo e todos/as com a PANDEMIA, assim, espera-se que o PODER PÚBLICO possa fazer a sua parte de um jeito ou de outro quanto a PREVENÇÃO por meio da FISCALIZAÇÃO nesta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA…

Depois, quem acaba PAGANDO A CONTA por causa destes DESENCONTROS mediados pelas MENTES MEDÍOCRES que continuam circulando deste e do outro lado, acaba sendo o lado da ECONOMIA e assim por diante…

Outra COISA (sic), com o retorno das AULAS nas instituições de ensino em geral, deve-se considerar que TODO CUIDADO É POUCO com a movimentação nestas áreas, todavia, vale reforçar a máxima de sempre, a saber: É MELHOR PREVENIR DO QUE REMEDIAR…

O cenário continua um tanto quanto complicado para todas as áreas do MERCADO em nível GLOCAL, ou seja, do GLOBAL para o LOCAL, tendo em vista que está ocorrendo do outro lado do mundo um CONFLITO ARMADO, portanto, SE VOCÊ PENSA QUE TÁ RUIM, PODE PIORAR…

De volta para a PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA, considerando que o BO.DO.QUIO (BOZZO+DORIA+PINÓQUIO) está se movimentando em nome das eternas TROCAS NADA SIMBÓLICAS por causa disto e daquilo…

Apenas a UNIÃO PODE FAZER A FORÇA frente aos DESMANDOS que ocorrem em terras provincianas, tendo em vista que os PROBLEMAS continuam quase sempre os mesmos e desde o PRIMEIRO MANDATO…

QUEM SOBREVIVER VAI SABER…

_______________________________

(*) jornalista DIPLOMADO e professor universitário.

e-mail: [email protected]