Secretaria de Cultura e Turismo de Adamantina apoia realização do evento “Das Pretas – Ancestralidade que constrói”

Nos dias 5 e 6 de março, será realizado o evento “Das Pretas – Ancestralidade que constrói” organizado pelo Grupo Gangazumba de Cultura Negra e Academia de Capoeira Estrela da Barra em comemoração ao Dia Internacional da Mulher que é celebrado no dia 8 de março. A Secretaria de Cultura e Turismo de Adamantina apoia a ação.

De acordo com Meire Cunha, idealizadora do Grupo Gangazumba de Cultura Negra, o objetivo da iniciativa é levar informações úteis, orientações e soluções práticas no dia a dia para a vida de mulheres normais, por meio de palestras com temas que envolvem o cotidiano feminino e as trocas de experiências com a função de reconectar a mulher consigo mesma, e também de orientar como proceder em pontos específicos da vida.

“Com tudo que ocorreu no cenário físico e emocional do mundo todo nesse período difícil que atravessamos de Pandemia e distanciamento se torna cada vez mais necessário oferecer soluções práticas para mulheres que mais do que nunca atuam como mães, esposas, conselheiras, arrimo de família, carro chefe de pequenas sociedades e etc”, afirma.

O evento é aberto a todas as mulheres seguindo todos os protocolos sanitários e será realizado no Rotary Clube de Adamantina. A programação de sábado (05) acontece das 13h até as 17h e no domingo das 08h às 12h.