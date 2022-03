Secretaria de Assistência Social de Adamantina divulga relatório com ações executadas durante o ano de 2021

Com o objetivo de prestar contas à população de todas as ações que foram desenvolvidas, a Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Assistência Social, apresenta um relatório dos avanços realizados pela pasta bem como os seus equipamentos.

Trabalho em rede

Tendo em vista a necessidade de trabalhar em rede tanto setorial quanto intersetorial, o ano passado foi marcado pelo fortalecimento dessa ação. Para isso, foram realizadas ao todo 07 capacitações que atingiram mais de 570 pessoas em 42 diferentes encontros.

Entre as capacitações realizadas estão: Orientação da Escuta Especializada, Depoimento Especial e Divulgação do Protocolo da Rede Municipal de Proteção à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco para a violência; Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida e Prestação de Serviços à Comunidade; Violência: Causa e Consequências e divulgação do Protocolo de Atendimento de Violência contra a Mulher; Capacitação com as equipes do CRAS, CREAS, órgão gestor, conselheiros tutelares e conselhos municipais.

De acordo com a secretaria municipal de assistência Social, Andreia Regina Ribeiro, a articulação do trabalho em rede, ou seja, aquele que não se restringe apenas a pasta, mas que inclui a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Educação, o Poder Judiciário, o Ministério Público, entre outros é fundamental para que mais pessoas entendam o funcionamento e auxiliem aqueles que precisam de atendimento nas diferentes esferas.

Atendimentos da Assistência Social

Durante a pandemia, as pessoas passaram a precisar mais do atendimento da Secretaria de Assistência Social, pois muitos perderam o emprego e passaram a depender do auxílio oferecido pelo governo.

Diante de tal situação, a pasta registrou mais de 1978 atendimentos realizados pela equipe técnica contemplando a entrega de cestas básicas; 975 famílias foram atendidas pela equipe do CadÚnico e foram realizados mais de 2300 cadastros no programa.

Andreia explica que essas ações são executadas por meio do Benefício Eventual e do CadÚnico que consiste em um auxílio temporário para as famílias mais necessitadas e que procuraram a Assistência Social.

Em 2021, Adamantina tinha 384 famílias que eram beneficiárias do Programa Auxílio Brasil e 270 que estavam em situação de extrema pobreza.

Imposto de Renda do Bem

O Imposto de Renda do Bem foi implantado em Adamantina desde o ano de 2017. De lá pra cá, a arrecadação registrada vem aumentando ano após ano. Em 2018, foram arrecadados R$241.917,20; em 2019, R$355.536,19; em 2020, R$529.839,06 e ano passado R$561.830,09.

Os valores arrecadados com a campanha foram destinados a APAE, Lar Cristão, Casa do Garoto, IAMA e Projeto Asa. Todos os valores são destinados aos Fundos Municipais da Criança e Adolescente e do Idoso e as instituições beneficiadas podem adquirir diversos equipamentos que auxiliam no atendimento prestado aos seus assistidos.

Residência Inclusiva

Adamantina será sede da Residência Inclusiva. O serviço consiste em oferecer acolhimento institucional para jovens com deficiência acima de 18 anos e cujos vínculos familiares estão rompidos ou fragilizados e que não contam com condições de auto sustentabilidade.

Além de Adamantina, Flórida Paulista, Mariápolis, Osvaldo Cruz e Dracena serão parceiros nesta iniciativa. Agora, os municípios vão firmar o termo ou instrumento jurídico para desenvolvimento da parceria, pois o serviço prestado será regional.

De acordo com Andreia, a construção da residência inclusiva regional teve início em setembro do ano passado. “Desde então, temos realizado diversos encontros para viabilizar qual é a forma mais viável para que a parceria seja estabelecida levando em consideração as normas que estão vigentes”, explica.

Os municípios já estão fazendo projetos de lei para que o montante destinado ao custeio do serviço seja colocado nos orçamentos das respectivas prefeituras e encaminhados ao poder legislativo.

Programa de Aquisição de Alimentos Municipal (PAAM)

Por meio do Programa de Aquisição de Alimentos Municipal, as famílias atendidas pela Casa do Garoto, IAMA, Lar Cristão, APAE, Lar dos Velhos, Projeto Asa e Órgão Gestor receberam mais de 7 mil e 500 quilos de alimentos; foi entregue ainda mais de 3 mil litros de leite.

Durante o ano de 2021, foram atendidas mensalmente 778 famílias que pertencem às instituições e mais 1713 pessoas por mês, por meio do Pai Nosso Lar e Santa Casa.

Mais informações sobre as demais ações realizadas pela Secretaria de Assistência Social estão disponíveis em www.adamantina.sp.gov.br.