Prefeitura de Adamantina recebe representantes da sericicultura

Na manhã de ontem (02), o prefeito Márcio Cardim, a chefe de gabinete, Luciana Pereira e o presidente da Câmara Municipal Paulo Cervelheira participaram de uma reunião com representantes da Bratac, empresa que atua na região na área da sericicultura (bicho da seda), Evandro Kasama, e pelo agente sericícola, Ademir Esteves.

O objetivo do encontro foi apresentar a sericultura para produção local e como ela pode contribuir para dar prosseguimento às ações de uma agricultura resiliente já desenvolvida no município por meio do Programa Euroclima + e do Programa de Eficiência Energética, executado em parceria com a Energisa, além de ser uma proposta de nova fonte de renda aos agricultores locais.

Durante a agenda, ficou programada uma visita técnica à cidade de Bastos para que os técnicos que atuam nos dois programas já desenvolvidos no município possam conhecer mais sobre a produção.