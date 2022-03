Governo de SP aguarda efeito do Carnaval em dados da Covid antes de flexibilizar máscaras

O Governo de São Paulo, que já discute internamente a possibilidade de flexibilizar o uso de máscaras em São Paulo, aguarda com expectativa o comportamento das curvas que indicam crescimento ou queda no número de casos, internações e mortes por Covid-19.

A esperança é que o comportamento das pessoas no Carnaval não altere significativamente a tendência de queda que segue sendo verificada no estado, em todos os itens.

O número de casos diagnosticados diariamente voltou a cair, de uma média de 13.070 na terceira semana de fevereiro para 11.657, por dia, em média, na última semana do mês. As internações recuaram 29,3% no mesmo período —de uma média diária de 700 para 495 hospitalizações. E os óbitos baixaram de uma média de 242 por dia para 197.

Apesar da evolução positiva, as mortes ainda assustam. O número era bem menor: apenas 22 óbitos por Covid-19 foram registrados no estado.