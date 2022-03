Adamantina será sede do serviço de residência inclusiva regional

Tendo em vista a necessidade de oferecer um serviço de acolhimento institucional para jovens com deficiência acima de 18 anos e cujos vínculos familiares estão rompidos ou fragilizados e que não contam com condições de auto sustentabilidade, Adamantina passará a oferecer o serviço de residência inclusiva regional.

A Prefeitura de Adamantina, representada pela secretária de assistência social, Andreia Regina Ribeiro, participou de todas as reuniões para implantação do serviço no município e, ainda, articulou juntamente a APAE local para que eles também fizessem adesão ao serviço.

Os encontros ainda contaram com a presença de representantes da Divisão Regional de Assistência Social (DRADS) de Dracena na articulação com os municípios.

Além de Adamantina, Flórida Paulista, Mariápolis, Osvaldo Cruz e Dracena serão parceiros nesta iniciativa. Para a execução, o município receberá R$ 180.038,40 do estado e mais R$ 180.038,40 cofinanciado pelos municípios parceiros.

De acordo com Andreia, a construção da residência inclusiva regional teve início em abril do ano passado. “Desde então, temos realizado diversos encontros para viabilizar qual é a forma mais viável para que a parceria seja estabelecida levando em consideração as normas que estão vigentes”, explica.

Os municípios já estão fazendo projetos de lei para que o montante destinado ao custeio do serviço seja colocado nos orçamentos das respectivas prefeituras e encaminhados ao poder legislativo.

“Quando demos início às tratativas, o Poder Executivo deu total apoio a execução do projeto do município. Entendemos que oferecer a residência inclusiva regional aqui é uma forma eficaz de atender uma demanda crescente por um serviço que é enquadrado como proteção social especial de alta complexidade e que não tem na região”, afirma.

Para a implantação do serviço, uma nova reunião acontece hoje (03) e nela será discutido qual o termo ou instrumento jurídico mais indicado para a composição da parceria, pois o serviço será regional.

“Gostaria de ressaltar a Divisão Regional de Assistência Social (DRADS) de Dracena, órgão vinculado à Secretaria de Assistência Social do Estado que deu total apoio a execução do serviço regional bem como possibilitou a destinação do recurso para a implantação da residência inclusiva em Adamantina”, finaliza.