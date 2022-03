UniFAI e Rádio LIFE FM no “Glamour Mulher 2022”: A mulher na Pandemia

Neste cenário mediado pela Pandemia nestes dois últimos anos, ainda, tudo indica que 2.022 deverá estar neste cenário em nível mundial. Portanto, todos os protocolos devem ter continuidade como prevenção para a comunidade em geral.

A preocupação deve ser constante para que a segurança possa prevalecer em todas as áreas do mercado, porém, torna-se necessário a promoção e realização de atividades diversas afins aos objetivos das Organizações.

Glamour Mulher 2022

Tendo em vista o contexto atual, ainda, seguindo todas as prerrogativas relacionadas com os protocolos, a UniFAI por meio da Pró-Reitoria de Extensão em parceria com a Rádio Comunitária LIFE FM promovem o Glamour Mulher 2022.

Deve-se registrar que a iniciativa desta realização está sob a coordenação da Equipe da LIFE FM com apoio da Equipe da UniFAI e da Rádio Cultura FM nas atividades que estarão ocorrendo entre os dias 7 e 11 de março no campus II da instituição.

Todas as atividades serão realizadas no período noturno, a partir das 19h30 no Auditório “Miguel Reale Jr.”,

Conforme as orientações da organização do evento, todos os protocolos serão seguidos pelos (as) participantes de acordo com o esquema, visando dar segurança para todos (as).

Mulheres e pandemia

Muitas atividades relacionadas com o universo que envolve a participação das mulheres nas áreas patrocinadas pelo Mercado em tempo de pós-globalização das Organizações.

Assim, torna-se necessário que as parcerias ocorram para que a promoção e execução sejam realizadas, portanto, a UniFAI busca marcar presença no Glamour Mulher 2022, tendo em vista que são atividades diversificadas e direcionadas para diversos cursos, portanto, envolvendo as áreas do Ensino da Extensão e da Pesquisa.

O centro deste debate é a Mulher em tempo de pandemia, haja vista que existem diversas questões envolvendo este cenário feminino, assim, deve-se destacar a proposta que será executada pela Equipe da LIFE FM em parceria com a UniFAI e apoio da Rádio Cultura FM.

Programação e participação

O evento Glamour 2022 vai contar com a participação efetiva dos cursos de Administração, Direito, Estética e Medicina, assim, serão realizadas entrevistas com os (as docentes e discentes).

Tais propostas estão direcionadas para que ocorra um compartilhamento do conhecimento acadêmico em sintonia com as experiências das mulheres que estarão participando das atividades do Glamour 2022.

Trata-se de uma aproximação entre as teorias existentes na área acadêmica com a prática do cotidiano destas mulheres em tempo de pandemia, também, fortalecendo a presença da UniFAI no cenário comunitário em nível “regiocal”, ou seja, do regional para o local.

Participação coletiva

O envolvimento institucional estará ocorrendo com a participação dos cursos de Administração, Direito, Estética e Medicina. Nesta perspectiva acadêmica e focada na questão da Mulher, todas as convergências devem seguir na mesma direção em tempo de Pandemia e com o protagonismo feminino frente às novas exigências do Mercado.

Nesta semana com atividades diversas e focadas na presença e participação da Mulher, serão desenvolvidas e debatidas várias questões envolvendo a presença feminina na área profissional em tempo de Pandemia, a saber: Empreendedorismo, Saúde da Mulher, Violência Doméstica, Inteligência Emocional e atividades específicas na áreas da Estética, além de homenagens especiais para as Mulheres que desenvolvem atividades na área da saúde.