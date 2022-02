Queda de aeronave deixa dois mortos, vítimas eram piloto e médico

Equipes dos Bombeiros estão no local. A área da queda foi isolada e os trabalhos foram concentrados em evitar um princípio de incêndio, já que houve vazamento de combustível.

A reportagem também apurou com testemunhas que estavam no Aeroporto no momento do acidente que a aeronave parou para abastecer e, na sequência, tentou decolar de uma cabeceira e abortou.