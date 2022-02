Quatro jovens morrem em colisão frontal entre dois veículos

Paola Lima, de 15 anos.

Quatro jovens morrem e dois ficam em acidente entre carros em Itapeva

De acordo com boletim de ocorrência, o motorista da caminhonete fez o teste do bafômetro, que não constatou ingestão de bebida alcoólica. Ele e o outro passageiro foram socorridos com ferimentos e foram levados para a Santa Casa de Itapeva.

Um boletim de ocorrência por homicídio culposo na direção de veículo e lesão corporal culposa foi registrado no Plantão Policial.