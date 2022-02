MAREGA: “Com a aprovação do recurso de R$ 4 milhões, Adamantina terá 100% das suas ruas pavimentadas”

Esteve nos estúdios da TV Folha Regional na manhã da última segunda-feira (21) o secretário municipal de planejamento João Vitor Marega, convidado para participar do programa Entrevista da Semana e falar sobre os projetos em andamento no município e aqueles previstos para serem iniciados pela Prefeitura de Adamantina.

Sobre a viabilização da área de quase 20 hectares pretendida pela Prefeitura para receber a implantação do novo Distrito Industrial e do Parque Tecnológico, informou que está em processo de negociação para a desapropriação. “A capacidade seria de aproximadamente 170 lotes de 1.000 metros quadrados cada e fica localizada na margem da SP-294 (Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros)”, acrescentou.

Marega lembrou ainda que o Município dispõe de um recurso no valor de R$ 5 milhões já está aprovado junto à Agência Desenvolve SP para implantação do Distrito e do Parque.

Clique aqui para assistir a entrevista na íntegra!

Outro tema em destaque na entrevista diz respeito ao convênio Nossa Rua que contempla recursos na ordem de R$ 4 milhões, sendo R$ 2 milhões disponibilizados pelo Estado e R$ 2 milhões de recursos próprios da Prefeitura, o que resultarão na execução de obras de asfalto novo.

“Adamantina terá 100% das duas ruas pavimentadas”. Entre os locais projetados, além do acesso às novas casas do futuro empreendimento Naur Bellusci, serão asfaltadas ruas no Jardim Brasil, Jardim Adamantina, Jardim Primaveras, entre outros bairros, assim como o prolongamento da Avenida Francisco Bellusci entre a Fábrica de Bolacha e depois do Hotel 595. “Fizemos um levantamento, a Secretaria de Planejamento junto com a Secretaria de Obras, de todas as ruas que não há residências, mas não têm asfalto. E com este recurso vamos pavimentá-las”, completou.

Marega informou ainda que toda a documentação está pronta. Agora a Prefeitura espera apenas a assinatura do convênio para abrir o processo licitatório e assim concretizar o início da execução das obras.