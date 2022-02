Em Adamantina, homem é preso após agredir o pai e ameaçar a mãe de morte

Ele cortou a mangueira do botijão de gás e ainda ameaçou atear fogo na residência

Um homem foi preso em flagrante na noite deste domingo (27), acusado do crime de violência doméstica contra os pais.

Segundo apurado pela reportagem do Adamantina Net, a ocorrência foi registrada na Vila Cicma, onde a equipe da Polícia Militar foi acionada com informações de que havia ocorrido uma desinteligência entre familiares e que uma das partes estaria bastante agressiva.

Ao chegar no local, os policiais se depararam com o casal de idosos, cujo pai havia sido agredido e a mãe ameaçada de morte. Eles estavam fora da residência e no seu interior o filho / autor que estava bastante agressivo e descontrolado, havia cortado a mangueira do botijão de gás e ameaçava colocar fogo no imóvel.



O autor ainda deixou o registro do botijão de gás aberto e exalando um forte cheiro no ambiente, gerando o perigo iminente de explosão.

Foram acionados apoios de outras viaturas, Comando de Grupo Patrulha e a equipe do Corpo de Bombeiros, além de isolar a área e iniciar a negociação com o homem para que cessasse as ameaças e fechasse o registro do gás.

Apesar de todas as tentativas de negociação entre a Polícia Militar e o autor, ele permanecia irredutível, gritava e ameaçava o tempo todo com um isqueiro nas mãos de que iria provocar o incêndio.

Aproveitando da melhor oportunidade e mantendo as técnicas de gerenciamento de crise, os policiais aproveitaram um momento de distração, conseguiram se aproximar de forma segura e o contiveram.



Ele recebeu voz de prisão e foi levado para o Plantão Policial onde permaneceu detido à disposição da Justiça.

O Corpo de Bombeiros adentrou o local e o deixou em segurança.

Os pais foram levados ao Pronto Socorro onde passaram por atendimento médico, sendo que o homem apresentava ferimentos no nariz, braço e dores na cabeça devido aos ferimentos causados pelo filho.

Graças ao preparo dos policiais, foi evitada uma tragédia, uma vez que era alto o risco de uma explosão que poderia ceifar a vida do autor, vítimas e da equipe que atuava na ocorrência.