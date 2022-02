Comissão de Acompanhamento da Câmara solicita reorganização das filas de atendimento na Central Covid

Na sessão ordinária da Câmara Municipal ocorrida na noite de segunda-feira (21) os membros da Comissão Especial de Acompanhamento dos Atos da Covid-19 em Adamantina apresentaram a Indicação nº 51/22 relacionada à dinâmica de atendimento dos pacientes que vão à Central Covid, instalada no Postão.

De acordo com as solicitações feitas, a CEAAC cobra a adoção de medidas que promovam a reorganização das filas de espera que são formadas na unidade de saúde, uma vez que todos os dias dezenas de pessoas têm se mistura do no local enquanto aguardam a consulta médica ou a realização do exame.

No documento os membros da Comissão apontam a necessidade de haver a separação dos pacientes suspeitos de estarem com a doença daqueles que já são considerados positivos.

“Também entendemos ser essencial haver uma fila preferencial para idosos, gestantes e deficientes físicos. Então pedimos que a Secretaria de Saúde verifique a possibilidade de tomar providências nesse sentido”, disseram os integrantes da CEAAC.

A Indicação passou pelo plenário e foi encaminhada pela Presidência da Câmara para a Prefeitura e Secretaria de Saúde.