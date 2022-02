Após licitação ‘deserta’, Prefeitura faz novas adequações nas regras para viabilizar construção das 336 casas

Realizada no último dia 9 de fevereiro o processo licitatório para definir a loteadora-construtora que assumiria as obras das 336 casas no empreendimento habitacional Naur Bellusci foi considerada ‘deserta’, ou seja, nenhuma empresa manifestou interesse. As construções serão subsidiadas pelo programa estadual Nossa Casa.

Diante da situação, a Prefeitura de Adamantina foi obrigada a fazer novas alterações no edital para atrair as empresas a concorrer.

“Foi feita uma adequação no projeto para a construção de 336 casas [antes eram 369] e a empresa vencedora terá uma contrapartida com relação às 84 moradias de interesse social”, revelou o secretário municipal de planejamento João Vitor Marega.

Um ponto positivo alcançado pela Prefeitura foi conseguir incluir no convênio Nossa Rua [também conquistado para Adamantina] a construção do acesso ao futuro empreendimento, sendo assim deixa de ser de responsabilidade da empresa vencedora, conforme era antes.

“Adamantina é a primeira cidade do Estado de São Paulo que está dando andamento ao programa Nossa Casa para a construção dessas moradias Então, vamos soltar em breve uma nova licitação com todos esses atrativos para as empresas. Creio que até o final deste ano esteja todo o projeto aprovado para dar início à construção”, previu o secretário.