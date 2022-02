Em Adamantina, homem que furtava cabos elétricos em postes da zona rural é preso

Um homem foi preso em Adamantina na tarde deste sábado (26).

Segundo a Polícia Militar, ele é acusado do furto de fios e cabos elétricos em uma estrada rural no Bairro do Prata.

Com uma ligação telefônica ao 190, os policiais foram informados, se deslocaram e abordaram o autor.



Ele portava uma mochila na qual estavam um alicate, um facão e duas facas de cozinha. Ainda próximo ao local, foram localizados cabos elétricos.

O homem foi detido e o caso apresentado ao plantão da Polícia Civil de Adamantina onde permaneceu à disposição da Justiça.