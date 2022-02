DISE/DIG de Adamantina prende casal de irmãos acusado de tráfico de drogas

O casal foi surpreendido no momento em que preparavam embalo de substâncias

A Polícia Civil de Adamantina, por meio das Delegacias de Investigações sobre Entorpecentes – DISE e Delegacia de Investigações Gerais – DIG, após dois meses de investigação identificaram um casal de irmãos suspeito de praticar comércio de drogas na cidade de Adamantina.

No bojo das investigações foi solicitado ao Poder Judiciário a expedição de mandado de busca, sendo expedido e cumprido na tarde desta sexta (25). No endereço, os policiais civis surpreenderam o casal de irmãos no momento em que embalavam entorpecentes de forma individual. Assim, foi dada voz de prisão em flagrante aos suspeitos, sendo conduzidos para a sede da DISE/DIG de Adamantina, onde foram autuados pelo delito de tráfico de drogas.

Além da prisão, também foram apreendidas uma porção de maconha, uma de cocaína e folhagens de Cannabis, além de R$460,00, dois celulares e insumos utilizados para embalo, como papel alumínio e “sacolés” plásticos vazios. O Casal permanecerá na Cadeia Pública de Adamantina à disposição da Justiça.

A Polícia Civil mantém intenso trabalho de combate as drogas, salientando que a participação da população é fundamental e que denúncias anônimas podem ser efetuadas por meio do telefone 197.