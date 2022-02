Implantação de rotatória em movimentado cruzamento da Padre Nóbrega é solicitado para evitar acidentes

Em sessão ordinária do ano de 2022 do Poder Legislativo realizada na noite de segunda-feira passada (14), o vereador Hélio José dos Santos apresentou a Indicação 36/ 22 com o objetivo de garantir maior segurança a motoristas e pedestres que utilizam durante todo o dia o cruzamento da Alameda Padre Nóbrega com/Rua Dante Bolgue com a Rua Turquesa/Rua Profª Maria Esther Tófoli.

“Solicitamos no plenário da Câmara Municipal a instalação urgente de uma rotatória naquele local, devido ao intenso movimento de veículos que existe ali”, destacou.

O cruzamento fica próximo a ponte sobre o córrego Caldeira, entre o Conjunto Habitacional Mário Covas e Jardim Acácias e os residenciais Eldorado e Monte Alegre.

“Basta ficar pouco tempo lá para ver a quantidade de carros, caminhões, motos, bicicletas e pedestres que usam aquele trecho. É um volume muito grande de tráfego, o que aumenta o risco de acidentes, já que não existe nenhum equipamento de trânsito mais eficiente para controlar o fluxo e, principalmente, para coibir a alta velocidade, apenas as sinalizações de solo e placas. Sendo assim, acreditamos que uma rotatório resolveria a situação”, justificou Hélio.

A Indicação passou pelo plenário e foi destinada ao Poder Executivo para análise e possível atendimento do pedido. O documento deve ser encaminhado à Comissão Municipal de Trânsito.