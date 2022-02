CMDCA e CMI avaliam prestação de contas das entidades e garantem boa aplicação dos recursos do ‘Imposto de Renda do Bem’

Neste mês de fevereiro, os Conselheiros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente (CMDCA) e do Conselho Municipal do Idoso (CMI), de Adamantina, estiveram reunidos para cumprimento de mais uma etapa da Campanha Imposto de Renda do Bem.

Dessa vez, os Conselheiros avaliaram a prestação de contas apresentadas por cada entidade que informou aos Conselhos a forma com que utilizaram os recursos.

Esse processo tem por objetivo garantir a boa destinação e aplicação dos recursos oriundos de doações dos contribuintes do Imposto de Renda que ao invés de pagar imposto ao Governo destinam parte desse tributo para o CMDCA e CMI que posteriormente destinam para as entidades de Adamantina que atendem crianças, adolescentes e idosos. Além da apresentação das prestações de contas detalhando a forma com que os recursos foram aplicados, as entidades são obrigadas também, antes de receber os recursos, a apresentar um projeto informando como pretendem utilizar as doações e somente após a aprovação do CMDCA e CMI é que os recursos são liberados.

REGRAS PARA DECLARAÇÃO

A Receita Federal informou nesta quinta-feira (24) que o prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2022 (ano-base 2021) começa às 8h do dia 7 de março e vai até as 23h59 do dia 29 de abril.

É obrigado a declarar IR em 2022 quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2021. O valor é o mesmo da declaração do IR do ano passado.

DOAÇÕES

Para doar parte do seu Imposto de Renda e ajudar as entidades de Adamantina, basta informar seu contador ou escritório de contabilidade sobre seu interesse em doar parte do seu imposto. A doação é segura, amparada por lei e não gera nenhum gasto a mais ao contribuinte.