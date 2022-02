Carnaval é na “FÁBRICA” em Adamantina

A Fábrica – Cervejaria Premium de Adamantina preparou um super fim de semana para você entrar no clima de carnaval.



Nesta sexta-feira (25), tem show sertanejo ao vivo com Bruno Santana, a partir das 20h30.



Na noite do seu sabadão (26) também tem apresentação com o Grupo Questão de Opinião.



Segunda-feira (28), é a vez de Jack Tequila embalar a noite dos adamantinenses e pessoas de toda a região.



O funcionamento da Fábrica se estenderá até a terça-feira de carnaval, então junte o seu bloco e vá festejar com o melhor do chopp.



A Fábrica fica na Rua Prefeito Antônio Cescon, 48 – no Parque dos Pioneiros.



O atendimento especial fica por conta da Mara e equipe. Em breve apresentando novidades, aguardem!

Vale destacar que estão mantidos obrigatórios o uso de máscara, álcool em gel e o distanciamento social. O local funcionará com limite de capacidade atendendo as normas das autoridades de saúde de Adamantina e também as normas vigentes no Plano SP.