ARTIGO: Das terras de uma PROVÍNCIA do bem querer…

”Não há maior consolação para a mediocridade do que o fato de o gênio não ser imortal.” (Johann Goethe)

“A cada bela impressão que causamos, conquistamos um inimigo. Para ser popular é indispensável ser medíocre.” (Oscar Wilde)

Sérgio Barbosa (*)

Cada vez mais fica evidente nestes lados provincianos que tudo pode acontecer, ainda, de um jeito ou de outro em tempo de PANDEMIA com MENTES MEDÍOCRES…

Do lado do tal do BO.DO.QUIO, pode-se registrar que o dito sem cujo continua com os mesmos DESENCONTROS deste e do outro lado, isso é, desde que perdeu o CONTROLE daquela INSTITUIÇÃO e deu no que deu…

Porém, fica no AR uma PERGUNTA NÃO QUER CALAR, ou seja, a tal SECRETARIA denominada de CABIDARIA por um dos VEREADORES PROVINCIANOS…

Entretanto, dizem nas esquinas aqui e ali desta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA que o tal NOME está mais do que definido, porém, como sempre, não se pode esquecer das eternas TROCAS NADA SIMBÓLICAS patrocinadas pelo PODER com o PODER em nome do PODER…

Além do mais em meio ao tudo de menos, este é o PAÍS DO FAZ DE CONTA em tempo de DESGOVERNO BOZZONARO com seus COISOS com COISAS, assim, tudo indica que até as próximas eleições denominadas e idolatradas MENTES MEDÍOCRES estarão marcando presença para muitas demonstrações de RETROCESSO em todas as áreas…

A PANDEMIA continua marcando presença em nível GLOCAL, ou seja, do GLOBAL para o LOCAL neste tempo novo tempo que se chama hoje, todavia, milhares de COISOS/AS continuam fugindo das VACINAS com suas MENTES MEDÍOCRES…

As ditas AUTORIDADES mediadas pelo PODER PÚBLICO continuam patinando nas suas próprias DIRETRIZES, ainda, estão mais preocupadas com os VOTOS nas próximas eleições neste PAÍS DO FAZ DE CONTA…

Mas, tudo indica que o atual CENÁRIO poder mudar, isso é, para quem SOBREVIVER até OUTUBRO, haja vista uma das máximas da área da publicidade, a saber: NADA SE CRIA, TUDO SE COPIA…

Entretanto, prefiro aquele outro dito popular que circula nos BASTIDORES do PODER INSTITUCIONALIZADO, ou seja, MUDAM AS MOSCAS, MAS A M… É QUASE SEMPRE A MESMA…

Por isso e mais aquilo, TODO CUIDADO É POUCO com o tal do BO.DO.QUIO e sua turma de ALOPRADOS/AS nesta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA, bem como, faz-se necessário estar em ESTADO DE ALERTA quanto a tal CABIDARIA e ponto quase final…

Mais um dos ditos pelo não DITO, tendo em vista que estamos em tempo de PANDEMIA com o CORONAVÍRUS, GRIPE e DENGUE, desta forma que DESINFORMA, pode-se registrar que SE VOCÊ PENSA QUA TÁ RUIM, PODE PIORAR…

QUEM SOBREVIVER VAI SABER…

_____________________

(*) jornalista diplomado e professor universitário.

e-mail: barbosa.sebar@gmail.com