Prefeitura realiza apresentação dos resultados do Programa Euroclima+ em videoconferência com União Europeia

Na tarde de ontem (23), o prefeito Márcio Cardim, o secretário de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente (SAAMA), Thiago Benetão, a chefe de gabinete, Luciana Pereira, o coordenador do Programa Euroclima + William Bachega, o gerente da Mancomunidade Trinacional Fronteriza Río Lempa, Héctor Alonso Aguirre e o Presidente da Mancomunidade Trinacional Fronteriza Río Lempa, Cesar Roldan Agustín Franco participaram de uma reunião com Sr. Stefan Agne, chefe do setor de cooperação da União Européia para apresentação dos resultados obtidos por meio do Programa Euroclima +.

O município de Adamantina, mediante a execução do Projeto Euroclima+ tem desenvolvido diversas atividades voltadas à tormenta das mudanças climáticas na região do Alto Paulista, por meio da execução de pequenas ações isoladas, a utilização de adubos orgânicos, do reaproveitamento de alimento e implantação de boas práticas agrícolas.

Na oportunidade, ainda foi apresentada a Política Pública Municipal que consiste no Programa de Aquisição de Alimentos Municipal (PAAM) e mais a concessão do Título de Produtor Resiliente.

Na execução do programa Euroclima +, esta política foi replicada nos países da América Central. Uma das vertentes do Programa é a troca de experiências, e no caso de Adamantina o PAAM foi uma delas. A iniciativa foi muito elogiada pelo Sr. Stefan.

Durante o encontro também foi apresentada ampliação do pátio de compostagem que foi desenvolvido por meio da Parceria Público-Privada com a Energisa. Antigamente, era produzida uma tonelada por ano, com a ampliação será possível produzir aproximadamente 2,7 toneladas por ano.

A união dos dois projetos proporcionou uma pluralidade de ações, que vão desde consciência ambiental, eficiência energética e boas práticas agrícolas.

Também durante a reunião foi enaltecido o apoio do Euroclima+ na contratação dos técnicos que acompanham os produtores. Dada a importância deste atendimento foi possível um aumento de 30% na produção, além de agregar melhor qualidade dos produtos.

Os parceiros do projeto propuseram a UE a extensão a outros municípios, uma vez que durante sua execução, Adamantina recebeu representantes de 12 outros municípios interessados em executar o projeto.

A reunião foi bastante satisfatória tendo aceitação muito positiva por parte do Sr Stefan, que pretende visitar o município oportunamente.