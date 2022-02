Prefeitura de Adamantina e Comitiva do Programa EuroClima+ visitam propriedades rurais atendidas pela iniciativa

Na manhã de ontem (23), membros da comitiva da América Central que estão no município em missão de monitoramento e inauguração de obras que integram o Programa Euroclima+, visitaram propriedades rurais atendidas pela iniciativa.

O prefeito Márcio Cardim, o secretário de agricultura, Thiago Benetão, o coordenador do projeto pela Prefeitura, William Bachega e o coordenador do programa pela UniFAI, Prof. Dr. Vagner Amado Belo acompanharam as visitas.

Na oportunidade, os visitantes puderam ver de perto a produção propriedade do agricultor familiar, Rodrigo Fernando Pereira. Ele conta que com a adubação realizada com o composto orgânico e mais a assistência técnica disponibilizada pela Prefeitura de Adamantina, foi possível ver um aumento de 30% na produção.

“A compostagem tem ajudado e muito no controle de doenças de solo como a Nematóide. Essa ideia de parceria com o Euroclima+ e a Prefeitura possibilitou que usássemos o composto que já vem incorporado com esterco de galinha para ficar melhor ainda na parte biológica e na textura do solo”, afirma.

O agricultor ainda comenta que o Programa de Aquisição de Alimentos Municipal (PAAM) tem auxiliado na comercialização das culturas. “Somos pequenos e temos recebido apoio da Prefeitura que compra a nossa cultura e repassa para as entidades que também precisam”, afirma.

Além da propriedade de Pereira, os visitantes ainda conheceram a produção do agricultor Antônio Manzano e de Orivaldo Pereira da Silva.