Motorista de Van perde o controle e cai em ribanceira em Adamantina

Um acidente de trânsito foi registrado na tarde desta quinta feira (24), por volta de 15:30 horas, envolvendo uma Van do tipo furgão, pela vicinal Plácido Rocha, no município de Adamantina e deixou uma pessoa ferida.

Segundo o condutor do veículo, a vítima, D.A.S., ele transitava com a Van no sentido a Usina Branco Peres, quando, de repente, o veículo acabou batendo em um buraco na via, fazendo com que ele perdesse o controle da direção, vindo a cair numa ribanceira ao lado da pista.

O condutor conseguiu sair do veículo e escalou o barranco, sendo depois socorrido por uma equipe da Concessionária EIXO, com ferimentos leves, porém sentia muitas dores.

Ele foi levado para o PS da Santa Casa de Adamantina, onde passaria por exames de Raio-X.