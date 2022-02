Casal suspeito de agredir criança de 3 anos é preso após sofrer tentativa de linchamento em Bauru

O pedido de prisão temporária foi feito após o padrasto e a mãe do garoto sofrerem uma tentativa de linchamento praticada por moradores, que localizaram o casal no núcleo Octávio Rasi, na zona leste de Bauru.

De acordo com a Polícia Civil, após serem agredidos pelos moradores, os dois foram encaminhados para o Pronto-Socorro Central de Bauru.

Após serem liberados da unidade, eles foram levados para Central de Polícia Judiciária (CPJ). No fim da tarde, a Justiça aceitou o pedido de prisão temporária e ambos foram presos e levados para a cadeia de Avaí.

De acordo com informações da Polícia Militar, na segunda-feira a corporação foi acionada por servidores da Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) do Jardim Bela Vista após a criança, moradora do bairro Jardim Nova Esperança, chegar machucada à unidade trazida por uma tia.