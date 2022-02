Prefeitura de Adamantina participa do lançamento da Plataforma Nova Frota SP Não Para

Na manhã de ontem (22), o prefeito Márcio Cardim e o secretário de saúde, Gustavo Taniguchi Rufino participaram do lançamento da Plataforma Nova Frota SP Não Para no Palácio dos Bandeirantes.

De acordo com as informações publicadas no site novafrota.sp.gov.br, a plataforma foi desenvolvida pelo Governo do Estado de São Paulo com o objetivo de fazer com que as prefeituras de todo o estado tenham acesso facilitado a veículos e maquinários destinados à prestação de serviços.

Na plataforma, os municípios poderão visualizar a oferta de diferentes veículos como: vans, caminhões de coleta seletiva, ambulâncias, caminhões pipas e máquinas pesadas.

Caberá ao município fazer a seleção de 5 equipamentos levando em consideração a necessidade local. Depois disso, o Governo do Estado selecionará a quantidade de equipamentos que serão destinados ao município tendo como base de definição critérios como população e indicadores técnicos de cada uma das secretarias.