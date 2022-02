Motorista perde controle de carro, em rotatória, e invade casa em Adamantina

Após perder o controle de direção de um automóvel Fiat Uno, na rotatória da Rodovia Moysés Justino da Silva (acesso Adamantina/Lucélia/Mariápolis), um carro derrubou uma árvore, avançou pelo muro e foi parar no quintal de uma casa no bairro Estância Dorigo, em Adamantina.

O caso foi registrado por volta do meio dia. O condutor do automóvel, de 66 anos, fazia a rotatória e perdeu o controle da direção do carro, colidindo contra uma palmeira, e em seguida contra o muro da casa. A princípio, ele teria sido cometido por um mal súbito.

Os moradores da casa estavam no imóvel, no momento do acidente, almoçando, quando ouviram o estrondo e se depararam com o automóvel no quintal. Imediatamente prestaram socorro ao condutor, que conseguiu deixar o carro, e foi acomodado em uma cadeira.

Simultaneamente Corpo de Bombeiros foi acionado pelos moradores da casa e chegando ao local a equipe prestou atendimento à vítima, que estava consciente e orientada, sendo identificado um corte superficial na altura da sobrancelha. O homem foi encaminhado para avaliações complementares junto ao pronto-socorro da Santa Casa de Adamantina.

Peritos da Polícia Científica estiveram no local. No meio da tarde foi realizado o trabalho de remoção da palmeira e um caminhão plataforma fazia a retirada do veículo.